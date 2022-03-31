الكرملين: لا إطار زمني واضح للقاء بوتين وزيلينسكي

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وجود إطار زمني واضح لعقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، مشددًا على أهمية الانتهاء من بنود الاتفاقية التي يعمل عليها الجانبان أولًا.



وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الخميس، أجاب بيسكوف، على سؤال حول استئناف المفاوضات مع أوكرانيا في 1 أبريل، قائلًا: «إذا كانت هناك إمكانية لذلك، فسنبلغ عن الأمر».



ووعد المتحدث باسم الكرملين بتقديم تقرير، حول قرار الكرملين باستئناف المفاوضات مع كييف.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو وضعت آليات التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وعرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى الإعلان عن تلك الآليات قريبًا.



وقررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة «غازبروم» والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، بحلول 31 مارس 2022.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن موسكو مستمرة في إمداد الغاز بالكميات والأسعار المحددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق.



وجاءت الخطوة، بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا، إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتقول موسكو إن «العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا».