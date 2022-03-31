أيتن عامر تحب أكرم حسني من طرف واحد في «مكتوب عليا»

تخوض النجمة أيتن عامر بطولة المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، وعدد أخر من النجوم.‏

وكشفت أيتن في تصريحات صحفية أنها تجسد شخصية "روقة" ابنة خالة أكرم حسني، والتي ‏تعشقه وتتمنى الزواج منه، موضحة أن الشخصية كوميدية ولكنها تحمل جزء درامي إنساني، ‏خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه.‏

قالت أيتن عامر إن مسلسل "مكتوب عليا" برغم كونه كوميدي إلا أنه يحمل كثير من الرسائل ‏الهامة، وأبدت سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، إضافة إلى ‏المخرج المبدع خالد الحلفاوي.

أكدت أيتن أن أحداث المسلسل مليئة بالكوميديا الراقية والمواقف الجاذبة للجمهور، وقالت: ‏‏"سيشاهد الجمهور مبارزة كوميدية بين أبطال العمل في كافة المشاهد والحلقات"، وأشارت أن ‏كواليس التصوير كانت مميزة جدا ويحيطها الحب والضحك طوال الوقت، خاصة أن كل الفنانين ‏المشاركين في العمل يتمتعوا بخفة ظل كبيرة، وهو ما أضفى على أجواء التصوير ‏روح خفيفة بين جميع أفراد العمل، وساهم في التطوير طوال الوقت لخروج المسلسل في أفضل ‏صورة.