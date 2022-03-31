أيتن عامر تحب أكرم حسني من طرف واحد في «مكتوب عليا»

تخوض النجمة أيتن عامر بطولة المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان 2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، وعدد أخر من النجوم.
وكشفت أيتن في تصريحات صحفية أنها تجسد شخصية "روقة" ابنة خالة أكرم حسني، والتي تعشقه وتتمنى الزواج منه، موضحة أن الشخصية كوميدية ولكنها تحمل جزء درامي إنساني، خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه.
قالت أيتن عامر إن مسلسل "مكتوب عليا" برغم كونه كوميدي إلا أنه يحمل كثير من الرسائل الهامة، وأبدت سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، إضافة إلى المخرج المبدع خالد الحلفاوي.
أكدت أيتن أن أحداث المسلسل مليئة بالكوميديا الراقية والمواقف الجاذبة للجمهور، وقالت: "سيشاهد الجمهور مبارزة كوميدية بين أبطال العمل في كافة المشاهد والحلقات"، وأشارت أن كواليس التصوير كانت مميزة جدا ويحيطها الحب والضحك طوال الوقت، خاصة أن كل الفنانين المشاركين في العمل يتمتعوا بخفة ظل كبيرة، وهو ما أضفى على أجواء التصوير روح خفيفة بين جميع أفراد العمل، وساهم في التطوير طوال الوقت لخروج المسلسل في أفضل صورة.