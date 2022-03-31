بريطانيا تفرض 14 عقوبة جديدة على شخصيات ووسائل إعلام روسية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس 31 مارس، فرض 14 عقوبة جديدة على شخصيات ووسائل إعلام حكومية روسية؛ بسبب «نشر الأكاذيب حول غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير القانوني لأوكرانيا».



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تشمل العقوبات المذيع التلفزيوني الروسي سيرجي بريليف، قائلًا إن «بريليف»، والذي عاش لفترة في المملكة المتحدة، لن يتمكن وفقًا للعقوبات من الوصول إلى أي من أصوله في المملكة المتحدة أو مواصلة المعاملات التجارية فيها.



وفرضت بريطانيا عقوبات مباشرة على المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية، وبينها قناة TV-Novosti الممولة من الكرملين، والتي تمتلك شبكة RT، وRossiya Segodnya المالكة لوكالة الأنباء Sputnik.



وتمنع العقوبات بث «روسيا اليوم» على التلفزيونات البريطانية، كما تمنع الشركات والأفراد العاملين في المملكة المتحدة من التعامل مع «RT» و«سبوتنيك»، والشخصيات الرئيسية في تلك المنظمات.



ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن «المعلومات المضللة جزء من قواعد اللعبة في الكرملين، ويستخدمها نظام بوتين لإخفاء حقيقة غزوه الظالم لأوكرانيا».



وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم ميديا، والرئيس السابق للخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور)، ألكسندر زاروف، والعضو المنتدب لشركة RT، أليكسي نيكولوف، ورئيس البث الدولي في سبوتنيك، أنطون أنيسيموف.



كما فرضت بريطانيا عقوبات على العقيد الروسي البارز ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز قيادة وسيطرة الدفاع الوطني الروسي، موضحة أنه «يخطط ويتحكم في جميع العمليات العسكرية الروسية في جميع أنحاء العالم، واشتهر باستخدام تكتيكات بغيضة، بما في ذلك قصف المراكز المدنية في حلب خلال عامي 2015 - 2016، والآن في ماريوبول - حيث ترتكب الفظائع ضد الشعب الأوكراني».