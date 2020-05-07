منظمة الصحة العالمية تتوقع انخفاض شدة أعراض عدوى كوفيد- 19

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن تتخذ حالات عدوى فيروس كورونا مسارات أخف للمرض مع الوقت، حسبما ذكر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء في جنيف.

وأضاف: "بناء على ما نعرفه الآن، السيناريو الأكبر احتمالية هو أن يستمر فيروس كوفيد- 19 في التطور، لكن شدة المرض الذي يسببه ستقل مع مرور الوقت حيث ستزداد المناعة نظرا للتطعيم والعدوى".

وذكرت المنظمة أن هذا السيناريو قد يشهد زيادات متكررة في الحالات إذا انخفضت المناعة بمرور الوقت.

وذكرت ورقة الاستراتيجية أنه في هذه الحالة ستكون الجرعات المعززة الجديدة ضرورية بصفة خاصة للفئات المعرضة للخطر.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن العدد الأسبوعي لحالات العدوى الجديدة انخفض بنسبة 14 % على مستوى العالم إلى حوالي 10 ملايين حالة الأسبوع الماضي. وتم تسجيل إجمالي 479 مليون حالة إصابة بكورونا و أكثر من ستة ملايين وفاة على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.