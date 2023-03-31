7 أسباب تدفعك لتناول الأناناس هذا الموسم

يستدعي موسم الصيف تغيير نمط الحياة، بداية من الملابس وحتى النظام الغذائي، ومن الأفضل أن تجهز جسمك لتحمُل حرارة الصيف، وعندما يتعلق الأمر بتقوية أجسامنا للبقاء بصحة جيدة في درجات الحرارة المرتفعة؛ يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا، لذلك ليس هناك أفضل من تناول الفاكهة لتقوية المناعة والحفاظ على صحة جيدة.



لكن لماذا الأناناس؟



الأناناس غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة وغيرها من المواد المعززة للصحة، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقلل الالتهاباتت والمرض، ويُعتقد أنه مفيد للبشرة لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي، كما أنه مرتبط أيضا بمجموعة متنوعة من المزايا الصحية، بما في ذلك تحسين الهضم والمناعة والشفاء بعد الجراحة.



وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول الأناناس خلال فصل الصيف، كما نشرها موقع "هيلث شوتس".



1. فقدان الوزن



إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فإن الأناناس فاكهة مثالية لفقدان الوزن، لأنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويساعد أيضا على البقاء رطبًا، والتحكم في الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام.



ويحتوي الأناناس، على البروميلين، وهو إنزيم محلل للبروتين، والذي يعزز هضم البروتين بشكل أفضل والاستفادة منه، ما يساعدك على اكتساب كتلة أقل من الجسم والدهون في البطن.



2. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



يحتوي الأناناس على كمية غنية من فيتامين C ومضاد أكسدة قوي وكمية عالية من الألياف، ما يساعد في وقف إنتاج الجذور الحرة المرتبطة بظهور السرطان.



3. يقوي المناعة



يحتوي الأناناس على الكثير من المنجنيز وفيتامين سي، والأول هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم وظيفة التمثيل الغذائي والنمو، بينما فيتامين C ضروري لصحة الجهاز المناعي، وامتصاص العناصر الغذائية.



4. يساعد في الهضم



يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين يساعد في الهضم وتكسير البروتين، ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والمياه يساعد الأناناس في الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.



5. صحة القلب



يحتوي الأناناس على الكثير من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، ما يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول وضغط الدم، وهما من الأسباب الرئيسية وراء مشاكل القلب، كما أنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتشكيل حصوات الكلى.



6. بشرة متوهجة



نظرًا لتنوع العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، يقدم الأناناس العديد من الفوائد للبشرة، حيث يمكن استخدامه لعلاج حب الشباب والتلف الناتج عن أشعة الشمس والطفح الجلدي، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة نقية ورطبة.



7. المساعدة في مرض السكري



ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، فضلا عن تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول والأنسولين.