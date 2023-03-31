كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، نقلا عن 5 مصادر مطلعة أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن صوتت لتوجيه تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدوره في دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 وذلك لشراء صمتها بشأن علاقة غرامية جمعت بينهما.

ووصفت الصحيفة هذا الأمر بأنه تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024 ويجعل ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

ورجحت "نيويورك تايمز" أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام خلال الأيام المقبلة، حيث سيطلب المدعي العام، ألفين براج من ترامب تسليم نفسه ومن ثم مواجهة الاتهامات.

وتثير تلك الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على خوض ترامب السباق الرئاسي العام المقبل.

ويرى خبراء سياسيون أن تلك الخطوة لا تقوض مسار حملة ترامب الانتخابية كثيرا، حيث يمكنه إدارة الحملة من السجن، لكنها تضع مستقبل ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري على المحك، وتنذر بأزمة دستورية في حالة فوزه بالانتخابات وإدانته رسميا.

وقال بول كويرك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، في وقت سابق، إن ترامب قد "يتحدث إلى الجمهور من منصة في ساحة سجن"، حيث ستواجه "إدارة السجون ضغوطًا سياسية شديدة لاستيعاب أنشطة حملته".

وأشار إلى أنه "من وجهة نظر دستورية، ستكون هناك أسباب قوية للسماح له بالقيام بحملة ليقرر للشعب ما يجب فعله مع سجله الإجرامي".

واستبعد ديفيد بيتمان، الأستاذ المساعد بجامعة كورنيل في نيويورك، أن يدير ترامب حملته من السجن"، قائلا إنه "ما لم تتم إدانته قبل أو أثناء الانتخابات التمهيدية أو قبل نوفمبر 2024، وهو أمر غير مضمون نظرا لطول فترة المحاكمة، فإن التأثير الأكثر ترجيحا للائحة الاتهام لن يكون تعطيل حملته ولكن تغيير الاستراتيجيات"، على حد تعبيره.

وأكد بيتمان أنه "لا يوجد ما يمنع انتخاب شخصا في السجن رئيسا".

وأشار إلى أنه إذا انتخب ترامب رئيسا وأدين بحلول موعد التنصيب، فستكون هناك "أزمة دستورية واضحة، حيث لا يوجد توجيه لحل مثل هذا النزاع بين سلطة الولاية والسلطة الفيدرالية".

وكان أشهر مرشح رئاسي أمريكي أدار حملة من السجن هو الاشتراكي يوجين دبس، الذي أدين بتهمة مناهضة مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وحل ديبس في المركز الثالث خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1920 التي خاضها من السجن وحصل على أصوات أكثر من 900 ألف أمريكي بالانتخاب المباشر، أي ما يعادل أصوات 3.41 % من الناخبين، وفشل في الحصول على صوت واحد بالمجمع الانتخابي.