اختتت فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب في نسختها الثانية، والتي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب، بهدف حصر احتياجات وأفكار وآراء الشباب بكافة مدن محافظة جنوب سيناء؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فعاليات المنتدى تضمنت عددًا من الجلسات، وورش العمل، جرى خلالها مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، باستخدام استراتيجية العصف الذهني للمشاركين، وتم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية شخصيًا، بحضور أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الجمعة، أن النسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب جرى تنفيذها بالتعاون بين الادارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني بدأ بدعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي يتضمن كافة التيارات الحزبية والشبابية دون تميز، للوقوف على مقترحات ورؤية هؤلاء الشباب لمواجهة التحديات الراهنة، بهدف تعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني، وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

وأشار إلى أن المنتدى تناول 3 محاور رئيسية، وهي "سياسي، اجتماعي، اقتصادي"، لمناقشة أكبر عدد من الموضوعات التي تهم الشباب في هذه المجالات أو المحاور التي تعد أساس وركيزة أي مجتمع، وهذا الحوار يتيح فرصة ليخلق منصة للتعبير عن وجهات نظر الشباب، وتقديم الأفكار مرنة تتميز بالابتكارية والأصالة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما بين الشباب.