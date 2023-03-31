وزارة الدفاع الروسية: زيادة كبيرة في عدد المتطوعين بالجيش

أعلن رئيس قسم التنظيم والتعبئة في وزارة الدفاع الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، إن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب التعاقد قد زاد بشكل كبير.

وأضاف المسؤول عن التعبئة في وزارة الدفاع أن "عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية سجل زيادة كبيرة، ولضمان تسجيلهم في الوقت المناسب. وسعت وزارة الدفاع شبكة نقاط التسجيل كما زادت عدد المدربين"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة"أر تي عربية"الروسية.

كما أكد تسيمليانسكي أن العمل على اختيار المتطوعين الراغبين في التعاقد للخدمة في القوات المسلحة الروسية مستمر بالتعاون الوثيق مع السلطات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أعلن تسيمليانسكي أن خطط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية، وأن عدد المتطوعين كاف.

وقال: "أؤكد للجميع أن خطط هيئة الأركان العامة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية. وأن عدد الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وكذلك المتطوعين الراغبين في المشاركة في العملية الخاصة كاف".

يشار إلى أنه في 28 أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي كانت بدأت في 21 سبتمبر الماضي, حيث قال إنه تم استدعاء 300 ألف شخص، وأوضح آنذاك أنه لا توجد خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.