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البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا للناتو

البرلمان التركي
البرلمان التركي
د ب أ
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 1:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 1:06 ص

وافق البرلمان التركى اليوم الخميس على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى ناتو مما يزيل آخر عقبة أمام فنلندا للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

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