البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا للناتو

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وافق البرلمان التركى اليوم الخميس على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى ناتو مما يزيل آخر عقبة أمام فنلندا للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.