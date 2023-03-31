وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على حزمة قروض جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 6ر15 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات دولية لأوكرانيا بقيمة 115 مليار دولار، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني.



وقال الصندوق الموجود مقره في واشنطن، في بيان، إنه من المتوقع أن يؤدي القرار لحشد المزيد من التمويلات الميسورة من جانب المانحين الدوليين وشركاء أوكرانيا للمساهمة في حل أزمة عجز ميزان المدفوعات في البلاد، واستعادة العافية الاقتصادية وتعزيز القدرة على خدمة الدين العام.



وأضاف الصندوق، أن حزمة القروض الجديد تسمح بصرف دفعة فورية لأوكرانيا بقيمة 7ر2 مليار دولار.



يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق يوم الثلاثاء قبل الماضي على حزمة القروض لأوكرانيا على مستوى الخبراء، انتظارا لتصديق المجلس التنفيذي.



وقال الصندوق في بيان في ذلك الوقت: "بالإضافة إلى الخسائر الإنسانية المروعة، لا يزال غزو روسيا لأوكرانيا له تأثير مدمر على الاقتصاد".



وأضاف: "انكمش النشاط بنسبة 30% في عام 2022، وتم تدمير حصة كبيرة من مخزون رأس المال، وارتفعت مستويات الفقر".



وأضاف أن صندوق النقد الدولي والحكومة في كييف توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج القرض الشامل.



وقال صندوق النقد الدولي، إن الترتيب الذي تصل مدته 48 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا واستعادة القدرة على تحمل الديون ودعم تعافي أوكرانيا على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.