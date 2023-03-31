اتحاد الكرة يؤكد صحة إجراءات قيد أحمد رفعت مع فيوتشر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، خطابا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي «كاف» يفيد بصحة إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب فيوتشر.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قد قدمت شكوى مساء الخميس، ضد فريق فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب أحمد رفعت، دون قيده في القائمة الإضافية بعد عودته من الإعارة.

ووفقًا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، فإن تم إرسال خطاب رسمي إلى كاف يفيد بصحة إجراءات رفعت في قائمة فريق فيوتشر، بعد عودته من الإعارة بنادي الوحدة الإماراتي.

كما أرسل اتحاد الكرة صورة مرفقة إلى كاف من سيستم الانتقالات، تؤكد صحة مواعيد قيد اللاعب أحمد رفعت.