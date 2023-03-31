مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة بتعرض نجلها لانتهاكات داخل محبسه بمركز إصلاح وتأهيل المنيا

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً ادعاء سيدة - مقيمة بمركز شرطة القوصية بأسيوط - بتعرض نجلها "نزيل مركز إصلاح وتأهيل المنيا" لانتهاكات داخل محبسه.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الِشأن، وبسؤال نجل المذكورة "نزيل مودع بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2 " نفى ما ورد بالشكوى من ادعاء بتعرضه لإساءة معاملته من قِبل أي من العاملين بالمركز.

وأقر بأنه طلب من والدته أثناء الزيارة تقديم شكوى لكي يتم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل أسيوط لقربه من محل إقامته.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب المركز أورد بتقريره أن علاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية، ولا يعاني من أي إصابات ظاهرية، وحالته الصحية العامة مستقرة.