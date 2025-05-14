التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات العامة المُوجّهة لمحافظة القاهرة في خطة عام 2024/2025 بلغت 100.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا، تُشكّل نسبة 21% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وأضافت المشاط أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة يتمثل في قطاع النقل بقيمة 38.5 مليار جنيه بنسبة 38%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة 10 مليارات جنيه، والتعليم العالي بقيمة 5.8 مليارات جنيه، وقطاع الصحة بقيمة 4.5 مليارات جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 3.4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى قطاعات أخرى بقيمة 15.6 مليار جنيه.

وقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية لعام 2024/2025 لمحافظة القاهرة.

وأوضحت المشاط أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" في نسختها المُحدثة، تنطلق من ركيزة أساسية تتمثل في أن "الإنسان هو محور التنمية"، مؤكدة أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن" تمثل خطوة جوهرية لضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ هذه الخطط واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى أن خطط المواطن تُسهم في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حقهم في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، فضلًا عن توضيح العائد التنموي من خطط التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوات التنموية المكانية.

كما تطرقت إلى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على المستوى القومي، والتي تضمنت استثمارات كلية بقيمة 1987 مليار جنيه، تُشكّل الاستثمارات العامة منها نسبة 50.3%، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7%.

وأضافت أن الخطة تتضمن توجيه 14% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، و75% لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، و20% للتنمية البشرية والاجتماعية، بينما تم توجيه 5% من الاستثمارات العامة لبرامج التنمية المحلية. كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2%، ومعدل استثمار يُقدر بـ13%، مع الوصول إلى معدل بطالة لا يتجاوز 7%.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة بمحافظة القاهرة، حيث استهل التقرير باستعراض قطاع النقل الذي يشمل 22 مشروعًا، وتستهدف الخطة من خلاله تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة، بتوجيه 38.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات التي تتضمن استكمال القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، واستكمال خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني (القاهرة/الجيزة/القليوبية).

وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق" عبر توجيه 16.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، وقد تمثلت أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 5 مليارات جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تتضمن استكمال البرنامج القومي للإسكان بمدينة بدر، واستكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو.

وفي قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "الارتقاء بمنظومة التعليم" عبر توجيه 10 مليارات جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 1506 فصول، إلى جانب توجيه 5.8 مليارات جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي. وتناول التقرير أبرز المشروعات في هذا الإطار، والتي تشمل استكمال إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة، واستكمال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، واستكمال إنشاء مجمع جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال، واستكمال تجهيزات مستشفى عين شمس التخصصي، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد.

أما فيما يخص قطاعي الصحة والتنمية المحلية، فقد أشار تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخطة تستهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة" من خلال توجيه 4.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" بتوجيه 3.4 مليارات جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية.

وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في استكمال تطوير وتجهيز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإحلال وتجديد مستشفى حلوان العام، واستكمال إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج. كما تشمل مشروعات التنمية المحلية استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الجنوبية (الأسمرات 1، 2، 3)، واستكمال التطوير الحضاري للمنطقة الشرقية (أهالينا 1، 2 – المحروسة 1، 2)، ورصف القطاعات التالفة في طريق الأوتوستراد بالمنطقة الجنوبية، وإعادة رصف القطاعات التالفة بكوبري النيل في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية بطول 5500 متر، واستكمال إحلال وتجديد كوبري سيارات الأميرية بمنطقة السواح.

وجدير بالذكر أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030".