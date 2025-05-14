الخطيب: أداء لاعبي يد الأهلي في السوبر الإفريقي عكس شخصية النادي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ النادي، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعرب رئيس الأهلي عن تقديره لما قدمه الفريق من أداء متميز وروح عالية، عكست شخصية الأهلي، وأظهرت إصرار اللاعبين على إسعاد الجماهير، والتتويج باللقب القاري.

وأكد على أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها منظومة الفريق، بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا، ودوري المحترفين، وكأس مصر، والسوبر المحلي، وهو ما يشير إلى الجهود الكبيرة لكل العناصر.

وأشار رئيس الأهلي إلى إن النادي يعتز دومًا بمكانته الرياضية في القارة الإفريقية، ويحرص على المنافسة باستمرار على كافة البطولات التي يشارك بها.

ووجَّه محمود الخطيب التحية إلى الجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق ومضاعفة الجهد في بطولة إفريقيا التي تنطلق غدًا وإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للنادي في كافة المناسبات.