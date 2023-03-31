برلماني: العاشر من رمضان ذكرى نستلهم منها معانى العزيمة والإصرار على تحدى الصعاب

تقدم النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش والشعب المصري بالعيد الخمسون لانتصار العاشر من رمضان.

وأوضح حمزة، في بيان له اليوم، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذى سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، شاهدًا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يومًا ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "ستظل تلك الذكرى الخالدة علي مر العصور مصدر إلهام لنا جميعا نستلهم منها معاني العزيمة والإصرار علي تحدى الصعاب للحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على وحدته"، موجها التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر.

وأكد حمزة، أن جند مصر هم خير أجناد الأرض، وحرب أكتوبر المجيدة ستبقى ملحمة تاريخية يتوقف أمامها العالم والتاريخ كثيرًا لما شهدته من عظمة الجيش المصري العظيم ودوره البطولي وقواته الفدائية التي ضحت بأرواحها من أجل استرداد الأرض المقدرسة من أيدي العدو المتغطرس ولقتنه هزيمة قاسية تحدث عنها العالم أجمع.

وذكر أن هذا اليوم التاريخي شهد براعة في القتال من قبل الجندي المصري، ومفاجآت عجزت إسرائيل عن مواجهتها وانهارت على إثرها أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي كان يظن العالم أنها لا تقهر.

واختتم النائب "إذا كان جيش مصر حقق هذه الملحمة العسكرية، فلا ننسى دور شعب مصر العظيم الذى وقف داعما لجيشه حتى تحقق النصر وتحررت سيناء، وتتكرر الملحمة فى سيناء بدعم قوات الأمن المصرية لتحرير الجزء المتبقى فى سيناء من الإرهاب وبدء تنميتها بسواعد مصرية وبجهد مخلص من قيادات الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتبقى رمال سيناء طاهرة بما ارتوت به من دماء شهداء مصر الأبرار".