محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك برايتون

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احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول، بهدفه في مباراة برايتون، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف الفوز لليفربول على برايتون في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 2-1.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وهو يحتفل مع الجماهير بهدفه في برايتون والذي كان سببا في فوز الريدز واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول حتى نهاية المباراة، وحصل على تقييم 7.4 من 10 من شبكة "سوفا سكور" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

واستطاع محمد صلاح الوصول إلى الهدف رقم 16 في ترتيب الهدافين بفارق هدفين فقط عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 هدفًا.