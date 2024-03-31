نقابة المهندسين في الإسكندرية تستحدث خدمة استخراج جوازات السفر لأعضاءها

استحدثت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، خدمة جديدة لأعضاءها، وهي استخراج وتجديد جوازات السفر، وذلك بمركز خدمات نادي المهندسين البحري في منطقة سابا باشا، وذلك بهدف تيسير اجراءات جوازات السفر وتوفير وقت وجهد الأعضاء.

ووفقا لبيان صحفي، فقد أكد المهندس محمد فتح الباب، أمين النادي، سعي مجلس النقابة خلال دورته الجديدة إلى تلبية احتياجات الأعضاء من خدمات متنوعة، مشيرًا إلى زيادة عدد أيام الخدمة أسبوعيًا من يومان فقط إلى 4 أيام تيسيرًا على الأعضاء واستفادة أكبر عدد متاح من الخدمة خلال شهر رمضان.

وأشار المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إلى أن الخدمة الجديدة؛ خطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتقديم خدمات أفضل لهم، مؤكدا اهتمام النقابة بالاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات القائمة وتلبية احتياجات الأعضاء على أفضل وجه، كما تم إضافة خدمة توثيق المستندات من وزارة الخارجية.