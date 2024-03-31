‏أبو الغيط يشيد بمواقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية

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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بمواقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "سعدت باستقبال ونستون بيترز ‎وزير خارجية نيوزيلندا".

وأشار أبو الغيط إلى أن الحوار مع وزير خارجية نيوزيلندا الذي شهدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، تطرق لتطورات ‎الشرق الأوسط.

وأكد مواقف نيوزيلندا المحترمة من ‎القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، مشيرا أيضا للمصالح التجارية الكبيرة لها مع المنطقة العربية.