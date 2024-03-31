 ‏أبو الغيط يشيد بمواقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الأحد 31 مارس 2024 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

‏أبو الغيط يشيد بمواقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية

ليلى محمد
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 7:21 م

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بمواقف نيوزيلندا من القضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "سعدت باستقبال ونستون بيترز ‎وزير خارجية نيوزيلندا".

وأشار أبو الغيط إلى أن الحوار مع وزير خارجية نيوزيلندا الذي شهدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، تطرق لتطورات ‎الشرق الأوسط.

وأكد مواقف نيوزيلندا المحترمة من ‎القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، مشيرا أيضا للمصالح التجارية الكبيرة لها مع المنطقة العربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك