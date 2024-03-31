ماليزيا تعلن عن إعفاءات من ضريبة الخدمة لمزيد من الخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة

أعلنت وزارة المالية الماليزية، عن توسيع نطاق الخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة التي سيتم منحها إعفاءات من ضريبة الخدمة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم عن وزير المالية أمير حمزة عزيزان قوله إن الإعفاءات، خاصة بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة، وتأتى فى إطار جهود الحكومة للتخفيف من تأثير الضريبة على تكاليف المعيشة مع الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في البلاد.

ونقلت نيو ستريتس تايمز عن أمير حمزة قوله في بيان إنه "من أجل تعزيز الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد، فإن الحكومة لن تفرض أيضا ضريبة خدمة في المناطق الحرة."