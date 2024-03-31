السودان: خطة عاجلة لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أم درمان

أعلنت القوات المسلحة السودانية وحكومة ولاية الخرطوم عن خطة عاجلة لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أم درمان.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان صحفي نشرته على صفحة "فيسبوك" اليوم الأحد، إن الخطة تشمل تدشين 25 عربة لصيانة خطوط الكهرباء، وصيانة محطتي الكهرباء الرئيستين في شارع الأربعين، وبيت المال، والبدء في صيانة عاجلة محطة مياه بيت المال.

وأضافت أن الخطة تتضمن "الشروع في توريد بقية قطع الغيار الضرورية للكهرباء والمياه، وافتتاح مكتب توزيع الكهرباء بأم درمان، والشروع في نظافة الطرق من مخلفات الحرب التي تسببت فيها مليشيا آل دقلو الإرهابية، والعمل لافتتاح مراكز الشرطة".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.