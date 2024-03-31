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شوبير: وقوع لاعب بمنتخب مصر في كشف تحليل المنشطات

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 10:24 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية، بشأن وقوع أحد لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في كشف تحليل المنشطات في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «إن هناك لاعب دولي مهم، لم يكن في المنتخب خلال الفترة الأخيرة لن أكشف عن اسمه، عنده مشكلة في المنشطات، اللاعب عنده مشكلة حقيقية، أنا عارف القصة من بداييتها لنهايتها وما حدث في العينة».

وتابع: «قبل كدة اللاعب كان عنده مشكلة صغيرة وانتهت ودلوقتي المشكلة كبيرة، لذلك الاختبار بيتعمله كل شهرين».

واستطرد: «أتمنى أن تنتهي المشكلة على خير، لأنه لاعب مهم، ولاعب حدوته، عنده مشكلة كبيرة أتمنى من الله أن تنتهي على خير لأن ده مستقبل أولادنا، هيتعرف فيما بعد، وربنا يكفينا شر الشماتة».


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