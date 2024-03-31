عرضت اليوم الحلقة الـ21 من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وبدأت الحلقة بقتل حسن ( خالد سرحان) نجله وهو لم يعرف، وذلك بسبب طمعه في كنوز المقبرة والآثار.

ويكتشف حسن (خالد سرحان) خلال الأحداث، أن الطفل الذي مات هو ابنه والذي فتحوا المقبرة خطفوا بسبب أن عمه راجل مبروك إلا وهو صابر (حمادة هلال).

وتنتهي أحداث الحلقة بأن حسن (خالد سرحان) يبحث في البحر عن نجله بعد ما رمى بداخله، ويرى صابر (حمادة هلال) في بصيرته أن الطفل الذي مات ليس ابن حسن، وهي لعبة من زين (محمد عز) ليأخذ الآثار.

مسلسل "المداح أسطورة العودة" تدور أحداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

"المداح أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.