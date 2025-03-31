شهدت محافظة الفيوم مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد ناصر بوسط المدينة، وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتأييدًا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات مكتوب عليها "لا للتهجير" و"إحنا معاك يا ريس"، مؤكدين دعمهم الكامل لموقف مصر ورئيسها في رفض التهجير ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وانطلقت التظاهرة من مسجد ناصر بالفيوم، وجابت المنطقة المحيطة به، حيث ردد المشاركون من الرجال والنساء هتافات تندد بتهجير الفلسطينيين من غزة، وتطالب بوقف العدوان على المدنيين والأطفال العزل.

