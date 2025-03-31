ماكرون يحث نتنياهو على وقف الهجمات على غزة

حدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على وقف الهجمات على غزة.



وأعلن ماكرون على منصة "إكس" أنه تحدث مع نتنياهو، داعيا إلى إنهاء الضربات على غزة من أجل استعادة وقف إطلاق النار والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية.



وقال ماكرون: "سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة الإعمار، وعلى العودة الضرورية إلى أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين، فهو وحده يمكن أن يجلب السلام والأمن لكلا الشعبين".

وشدد على أن "أي نزوح قسري أو ضم للأراضي سيكون مناقضا لهذا المنظور".

وفي الوقت نفسه، جدد ماكرون التأكيد على أن إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان أمن إسرائيل لا يزالان من أولويات فرنسا.

كما حث إسرائيل على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الذي تعهدت به في لبنان. وقال: "هذا المطلب موجه لجميع الأطراف".

وختم ماكرون: "آلية المراقبة يجب أن تعزز لاستعادة سيادة لبنان بالكامل، بما في ذلك انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية".