أبناء دمياط يحتشدون في ساحات العيد دعما لفلسطين ورفضا للتهجير

احتشد عدد كبير من أبناء محافظة دمياط في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة عيد الفطر، معبرين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم القاطع لمخططات التهجير والانتهاكات الإسرائيلية. ورفع المشاركون لافتات تؤكد على وحدة الموقف المصري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة السياسية في قراراتها الرافضة لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وترددت في ساحات العيد هتافات قوية تعبر عن الرفض الشعبي لمحاولات التهجير القسري، حيث هتف المواطنون: "يسقط يسقط التهجير"، و"بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، "دمياط بتقول لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية" "نؤيد الخطة المصرية لإعمار غزة "و"التهجير خط أحمر" مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل راسخة في وجدان الأمة العربية.

وأكد المشاركون أن مصر، حكومة وشعبًا، تساند الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشددين على أن التضامن الشعبي لن يتوقف حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة، وأن الوحدة العربية ستظل صامدة أمام أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض.