أعلنت الفنانة هايدي سليم، عن وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراع مع المرض.

وكتبت هايدي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: "بقلوب راضيه بقضاء الله أنعى صديقة 25 سنة الأخت العزيزة إيناس النجار، إنا لله وإنا إليه راجعوان، كل نفس ذائقه الموت"، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

وكانت الفنانة إيناس النجار قد تدهورت حالتها الصحية فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، حتى دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج.

يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في موسم دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل "الحلانجي"، من بطولة محمد رجب ومحمود قابيل ومحمد لطفي.