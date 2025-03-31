حماس تدين جريمة قتل طواقم الدفاع المدني والإسعاف في مدينة رفح

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح، بحق أفراد طواقم الدفاع المدني ومسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان: "تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حي تل السلطان برفح، حيث تم العثور على جثامين أربعة عشر شهيدا: ستة من أفراد طواقم الدفاع المدني، وثمانية من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين فُقدوا منذ أيام، وقد وُجدوا مقيّدي الأيدي ومدفونين في حفرة واحدة".

وأضافت: "تُعدّ هذه الجريمة أكبر عملية استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف، وتؤكد أننا أمام عدو مجرم سادي، متحلل من كل القيم الإنسانية، ومستهتر بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية طواقم الإغاثة الطبية والدفاع المدني أثناء النزاعات".

وشددت "حماس" على أن "العدو الصهيوني المجرم لا يزال يرتكب أبشع الجرائم خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وينتهك بشكل ممنهج وفاضح كل القوانين والشرائع، مستندا إلى حالة صمت دولي مخزية، وغطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية المتواطئة مع هذه الجرائم".

وأضافت: "يتعيّن على العالم أجمع، أمام هذه الجريمة الوحشية غير المسبوقة في تاريخ الصراعات، أن يقف بقوة في وجه هذا السلوك الوحشي المنفلت من كل عقال، وأن يدين بشكل لا لبس فيه جرائم حكومة نتنياهو الفاشية، ويعمل على سوق قادة الاحتلال المجرم إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر بعد ظهر اليوم الأحد، ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من حي تل السلطان في رفح إلى 14، من بينها 8 مسعفين من طواقمها، و5 من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، كانوا محاصرين من قبل القوات الإسرائيلية منذ ثمانية أيام.

وأوضحت في بيان، أن طواقمها برفقة طاقم من "أوتشا"، والصليب الأحمر، والدفاع المدني توجهوا إلى حي تل السلطان، للبحث عن الطواقم المفقودة، حيث جرى انتشال 11 جثمانا حتى اللحظة، ولا تزال الجهود جارية للبحث عن جثامين أخرى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد حملت في مؤتمر صحافي عُقد صباح الأحد، "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها التسعة الذين تحاصرهم قوات الاحتلال"، مؤكدة أن "استهدافهم لا يمكن اعتباره إلا جريمة عن سبق الإصرار والترصد يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف 34 مركبة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023.