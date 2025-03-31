 إضراب عام يصيب حركة النقل في بلجيكا بالشلل  - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إضراب عام يصيب حركة النقل في بلجيكا بالشلل 

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:34 م

تسبب إضراب عام لمدة 24 ساعة في اضطراب حركة النقل الجوي والسكك الحديدية في بلجيكا.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات ملموسة في حركة السفر في مطار بروكسل الرئيسي بصفة خاصة.

وذكر المطار، على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين: "مع الغاء رحلات الركاب المغادرين، ربما يتم الغاء الرحلات القادمة أيضا".

وكانت سلسلة اضطرابات على مستوى البلاد منتصف يناير والشهر الماضي قد أصابت حركة المواصلات العامة في بلجيكا بالشلل.

ومن جهة أخرى، لا تسير حركة القطارات في البلاد وفق المواعيد المقررة، حيث ذكرت الشركة الحكومية لتشغيل السكك الحديدية (إس.إن.سي.بي)، أنه تم تشغيل خدمة سكك حديدية بديلة للرحلات الدولية بين بلجيكا ومدينة أخن الألمانية.

ويعترض المحتجون، على خطط الحكومة التي يقودها اليمين في البلاد لإلغاء الزيادة التلقائية في الرواتب لمواجهة التضخم.

ومن المقرر أيضا استقطاع مليارات اليورو من مخصصات نظام التقاعد وسوق العمل.

ويؤثر الإضراب العام، أيضا على الهيئات الحكومية والأسواق في بلجيكا.

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