زيلينسكي يكشف أن دخل أسرته بلغ حوالي 365 ألف دولار في 2024

قال المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني يوم الأحد نقلا عن إعلان أصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته أن دخله وعائلته بلغ 2ر15 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) العام الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف الدخل من بيع السندات الحكومية، في حين شمل المبلغ المتبقي راتب زيلينسكي والفوائد المصرفية وإيرادات الإيجار من العقارات الخاصة.

وقال المكتب الصحفي الرئاسي في بيان:"ظل الرصيد النقدي لعائلة الرئيس في نهاية عام 2024 دون تغيير إلى حد كبير"، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ بالضبط.

وقبل توليه منصبه، كان زيلينسكي ممثلا معروفا ومنتجا سينمائيا وكاتب سيناريو. وتختلف تقديرات ثروته الإجمالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك عدة ملايين من الدولارات، لكن الأرقام الدقيقة غير معروفة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "يونيان" للأنباء أن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا. ونظرا لمتطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع ”برنامج 5+5“ لقضاء الوقت مع العائلة - قضاء خمس دقائق معا في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.





