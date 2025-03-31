رئيس كفر الدوار يتابع المستشفيات ويشارك المرضى احتفالات العيد ويوزع الهدايا

قام محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية في مستشفيات المدينة، شملت "مستشفى الحميات، المستشفى العام، والمستشفى المركزي"، حيث تابع سير العمل فيها ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

شارك بطيشة المرضى في مستشفيات كفر الدوار احتفالات العيد لإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم، حيث قدَّم لهم "كعك العيد" ووزَّع الهدايا الرمزية على الأطفال المرضى في أقسام الأطفال، واطمأن على حصولهم على الرعاية اللازمة.

كما التقى رئيس المدينة بعدد من أسر المرضى في المستشفيات للاطمئنان على عدم وجود أي مشكلات، وضمان حسن معاملة المرضى من قِبَل العاملين بالمستشفيات وتيسير الإجراءات، كما التقى بالطاقم الطبي والإداري في المستشفيات وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل شعير، مدير الإدارة الصحية، والدكتور أحمد خضر، مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور السيد غازي، مدير المستشفى المركزي، والدكتور أبو راوي إسماعيل، مدير مستشفى الحميات.