 حازم إمام يعلق على تراجع رابطة الأندية عن عقوبة الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حازم إمام يعلق على تراجع رابطة الأندية عن عقوبة الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:02 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:02 م

انتقد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، وعضو اتحاد الكرة السابق، قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قوة قهرية ايه بس يا جماعة والله عيب ده رئيس الاتحاد الدولي كان هنا بنفسه طب شوفوا سبب تاني !!».

ورفض الأهلي خوض مباراة القمة يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري، بسبب عدم استقدام حكام أجانب، لتقرر الرابطة اعتباره منسحبًا أمام الزمالك.

وأعلنت الرابطة معاقبة الأهلي بخسارة القمة اعتباريًا 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم، قبل أن تتراجع عن خصم الـ3 نقاط إضافية.


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