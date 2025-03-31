أفادت صحيفة زمان يسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم البدء في شهر يونيو المقبل بأعمال إنشاء سياج حدودي جديد على طول الحدود مع الأردن، ضمن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

ووفقًا للتقرير، سيمتد السياج الجديد من جنوب هضبة الجولان شمالًا وحتى مطار رامون قرب مدينة إيلات جنوبًا، بطول مئات الكيلومترات، ومن المتوقع أن تستمر أعمال إنشائه لمدة ثلاث سنوات، بتكلفة تُقدَّر بنحو 5.2 مليار شيكل (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي).

ويأتي المشروع ضمن مساعي إسرائيل لتعزيز الرقابة على حدودها الشرقية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية من عمليات تهريب الأسلحة والهجرة غير النظامية عبر الحدود الأردنية.

وأنشأت إسرائيل سابقًا حاجزًا حدوديًا مع الأردن في منطقة وادي عربة عام 2016، يمتد بطول 30 كيلومترًا، ضمن سلسلة مشروعات أمنية تهدف إلى تعزيز الحماية على حدودها مع الدول المجاورة.