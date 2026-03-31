العراق يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان العراق، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، رفضها القاطع لهذا "الإجراء التعسفي لما يمثّله ذلك من تصعيدٍ خطير وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

كما أدانت الوزارة الاعتداءات "المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، بما في ذلك التوغّل البري، الذي يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الوزارة أن "العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الاحتلال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لمخاطر جسيمة، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في مناطق انتشارها وخطورة الأوضاع الميدانية وتداعياتها على القوات الدولية".

وجدّدت الوزارة دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين وأفراد البعثات الدولية، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين.