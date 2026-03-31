اتهام منصات التكنولوجيا الكبرى بعدم الامتثال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي بأستراليا

أعلنت حكومة كانبرا، اليوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا تحقق مع خمس منصات كبرى لوسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عدم امتثالها لقرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، والذي يعد الأول من نوعه عالميا.

وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، لم يعد من المسموح لمن هم دون سن 16 عاما بالحصول على حسابات شخصية على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن مفوض السلامة الإلكترونية "يجري تحقيقا دقيقا بشأن حالات عدم الامتثال المحتملة فيما يتعلق بخمس منصات، وهي: إنستجرام، وفيسبوك، وسناب شات، وتيك توك، ويوتيوب".

وأضافت ويلز أن هناك عددا "مقلقا" من الأطفال دون سن 16 عاما ممن لا يزالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الحظر.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير الأول الذي أعده مفوض السلامة الإلكترونية كشف عن "أنظمة غير مقبولة" تستخدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، بما يشمل السماح للمستخدمين بمحاولة اجتياز عمليات التحقق من العمر بشكل متكرر.