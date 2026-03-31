تركيا: الهجمات على اليونيفيل بلبنان انتهاك جسيم للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، إدانتها الهجمات على قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "يونيفيل"، ما أسفر عن مقتل 3 جنود إندونيسيين، واعتبرتها "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الثلاثاء، أعربت فيه عن تعازيها لإندونيسيا شعبا وحكومة جراء مقتل 3 من جنودها في لبنان.

وأكدت أن هذه الهجمات التي استهدفت مؤسسات الأمم المتحدة وأفراد قوات حفظ السلام التابعة لها تشكل "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي.

كما شددت على ضرورة ضمان مثول مرتكبي هذه الهجمات أمام العدالة.

وأضافت أن احتلال إسرائيل للبنان يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وتعميق حالة عدم الاستقرار.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي من أجل وضع حد لسياسات التوسع والعدوان والاحتلال التي تنتهجها إسرائيل.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن وزارة الدفاع أكدت مقتل جنديين أمس الاثنين خلال مهمة إنسانية في لبنان، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

ومع مقتل الجنديين، ارتفع عدد الجنود الإندونيسيين الذين قتلوا أثناء أداء مهام حفظ السلام في لبنان إلى 3.

وأعلنت "يونيفيل" الاثنين مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الدولية وإصابة اثنين آخرين، إثر "انفجار غامض" استهدف آلية تابعة له جنوبي لبنان.

كما سبق أن أعلنت ليل الأحد/ الاثنين، مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة آخر إثر سقوط قذيفة بأحد مواقعها جنوبي البلاد.

والأحد، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر الوحدة الإندونيسية في اليونيفيل، ببلدة عدشيت القصير، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي 2 مارس الجاري، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي، حربا على إيران، خلف آلاف القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في 2 مارس، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.