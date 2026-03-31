حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين إسرائيليتين ودبّابة ميركافا

أعلن "حزب الله" في ثلاثة بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، أن عناصرة استهدفوا دبابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجه ، و حاجزًا عسكريًّا في مستوطنة مسكاف عام، ومنظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضيّة.

وقال "حزب الله" في بيان إنه " دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 2300 أمس الإثنين دبّابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق، ما استدعى حضور قوّة لإخلاء الإصابات وسحب الدبّابة تحت غطاء دخانيّ كثيف تزامن مع قصف بالقذائف الفوسفوريّة."

وفي بيان ثان أعلن " حزب الله " أنه " دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 0030 الثلاثاء 31-03-2026 حاجزًا عسكريًّا في مستوطنة مسكاف عام بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة."

وأعلن " حزب الله" في بيان ثالث إنه " دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 الثلاثاء 31-03-2026 منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة."



