الثلاثاء 31 مارس 2026 2:58 م القاهرة
قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يزور الولايات المتحدة وبرمودا في أبريل

لندن - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 2:49 م

أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وبرمودا في أواخر أبريل المقبل.

وسوف تحتفي الزيارة بالعلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بمناسبة ذكرى مرور 250 عاما على الاستقلال الأمريكي.

جدير بالذكر أن تشارلز قام بزيارة الولايات المتحدة 19 مرة، إلا أن هذه المرة ستكون أول زيارة رسمية إلى البلاد. وكانت والدته، الملكة إليزابيث الثانية، قد قامت بـ4 زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة.

كما سيتوجه الملك إلى برمودا، في أول زيارة يقوم بها إلى هذا الإقليم الواقع وراء البحار بصفته ملكا.


