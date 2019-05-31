المحكمة تعيد جواز سفر العالم التركي الأمريكي السابق المخلي سبيله

أعادت المحكمة في هطاي التركية اليوم الجمعة، جواز سفر العالم التركي-الأمريكي السابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ، سيركان جولج، الذي تم إطلاق سراحه من سجن تركي بعد قرابة ثلاثة أعوام أمضاها في السجن الانفرادي.

ورغم ذلك فإن جولج لا يزال غير قادرا على مغادرة البلاد.

وقال جولج :"آمل أن ترفع وزارة العدل عني شرط التسجيل في مركز الشرطة ، عندها فقط يمكنني أن أعود مع عائلتي إلى الولايات المتحدة".

وأعرب جولج، عن رغبته في العودة إلى وظيفته، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة عبر الهاتف "أولا، أود أن أعود إلى الولايات المتحدة وأن أشرع في العمل مجددا في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) كعالم. لا يمكنني أن أفعل ذلك الآن لسوء الحظ".

وذكر جولج: "لكن حريتي حق لي بموجب القانون. إنها ليست هبة أو جميلا".

وأضاف قائلا إنه سيبدأ الاتصال بـ " ناسا "بمجرد أن يتمكن من مغادرة تركيا.

وقال جولج "أخبروني في ناسا أني شخص مرحب به دائما".

وأردف قائلا:" لقد فقدت وظيفتي وكذلك منزلي في هيوستن."

والتقى جولج بعائلته مجددا في مدينة هطاي حيث تم القبض عليه في عطلة عام 2016 بعد محاولة فاشلة للانقلاب.

وتم اتهام جولج بالانضمام إلى منظمة إرهابية، وصدر ضده حكم بالسجن سبع سنوات ونصف السنة في شباط/ فبراير 2018. وبعد الاستئناف على الحكم تم تخفيفه إلى خمس سنوات وتغيرت التهمة إلى "مساعدة منظمة إرهابية".

وقال جولج عن إطلاق سراحه المفاجئ إنه تم إخراجه من زنزانته في السجن مساء أمس الأول الأربعاء. وأضاف أنه اضطر إلى السير حافيا مسافة بضعة كيلومترات ليعثر على كابينة هاتف في متجر للاتصال بأسرته.

وجاءت حريته بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول في أنقرة اليوم الجمعة: "لم يكن هناك شيء استثنائي حول إطلاق سراح جولج".

وشكر ترامب أردوغان أمس الخميس على إطلاق سراح "هذا السجين، أو الرهينة أو أيا كان ما تودون تسميته".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سيتم اطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بمنزله إلى الولايات المتحدة قريبا جدا."

وأضاف جولج أنه سيطلب العدالة "حتى النهاية" ، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على تعويض.

وقال: "كل الاتهامات الموجهة لي زائفة. لا أريد سوى العدالة ".