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المكسيك تعلن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

مكسيكو سيتي - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 11:54 م

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، (الجمعة) أنه بدأ مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المنتجات المكسيكية.

وقال إيبرارد في تغريدة على توتير أوردتها قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، الجمعة، أنه تحدث هاتفيا مع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفا أنه على وشك الصعود إلى طائرة ستقله إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه سيفرض في العاشر من يونيو رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

وانتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كافة السلع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو المقبل في حال استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية.

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