بارنييه يتهم بريطانيا بالتخلف في الوفاء بالتزاماتها

اتهم ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، بريطانيا اليوم الأحد بالتخلف في الوفاء بالتزاماتها، وحذر من أنه لن يكون هناك اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية إذا استمرت في ذلك.

وقال بارنييه لصحيفة صنداي تايمز، قبيل جولة رابعة من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، إن لندن "تراجعت خطوة إلى الخلف - وخطوتين إلى الخلف ، وثلاث خطوات إلى الخلف - عن الالتزامات الأصلية".

وحذر بارنييه من أنه إذا لم تتبع لندن ما جاء في الإعلان السياسي الذي اتفق عليه الجانبان في الخريف الماضي كنقطة انطلاق للمحادثات حول العلاقات المستقبلية، فلن يكون هناك اتفاق.

وكان بارنييه قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الجولة القادمة من المفاوضات سوف تكون حاسمة في تأمين اتفاق حول التجارة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانتهت ثلاث جولات سابقة من المحادثات دون أي نتائج ملموسة.

وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير، وهي حاليا في مرحلة انتقالية حتى نهاية العام، حيث لا تزال البلاد جزءا من السوق الداخلية والاتحاد الجمركي.

ويمكن تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين، وهو قرار سيتخذ خلال قمة في يونيو المقبل. ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة هذا الخيار.