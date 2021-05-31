السيسي يدعو كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكان الرئيس السيسي، قد أكد في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته.

وتوجه الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، صباح اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحبًا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود إنهاء الانقسام بين الجانبين، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.