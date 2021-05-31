التموين: صندوق الاستثمار في الذهب يدعم تجارة وصناعة المعدن الأصفر

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن معدن الذهب حقق نجاحات -في أعلى مستواياته- هذا الشهر.



وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن أوقية الذهب بـ1910 جنيهات، وعيار 21 سعره 817 جنيها، بارتفاع حوالي 80 جنيها عن الأسابيع الأربعة الماضية.



وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الاستثمار في الذهب آمن وسيكون أكثر أمانا؛ بعد إنشاء صندوق الاستثمار في المعدن الأصفر.



وتابع: «صناديق الاستثمار في الذهب، ليست في مصر فقط، بل متواجدة في جميع دول العالم؛ وذلك لأنها لها دور قوي جدا في الاستثمار».



واختتم: «وقد وافقت الإدارة العامة للرقابة المالية؛ بتاريخ 19 مايو 2021، على إنشاء صندوق استثماري للدهب، مما يجعل ذلك حافزا للمستثمرين، ودعما قويا لتجارة وصناعة المعدن الأصفر».





