الدنمارك تحث السلطات الصحية على مراجعة حظر لقاحين لكورونا

دعت الحكومة الدنماركية السلطات الصحية في البلاد إلى إعادة النظر في الحظر الذي تفرضه على استخدام لقاحين مضادين لفيروس كورونا في الحملة الوطنية للتطعيم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة ماجنوس هوينيكه لشبكة "دي ار" إن السبب هو التأخر في موعد التطعيم لمدة 14 يوما، لتمتد حملة التطعيم إلى شهر سبتمبر.

ولهذا السبب طلبت الحكومة من السلطات الصحية إعادة النظر في رفضها للقاحين اللذين تصنعهما شركتا استرازينيكا وجونسون آند جونسون، وخاصة الشركة الثانية.

وبعد تقارير عن حدوث جلطات دموية مميتة عند بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح استرازينيكا، أوقفت السلطات الدنماركية استخدامه في مارس ثم استبعدته تماما من برنامج التطعيم في أبريل. ثم اتخذت السلطات إجراء مماثلا بشأن لقاح جونسون آند جونسون في مايو.

وبشكل إجمالي، تلقى 1ر2 مليون مواطن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 في الدنمارك، بنسبة تصل إلى 36 % من عدد السكان، كما تلقى 3ر1 مليون شخص، أو بنسبة 4ر21 % من السكان الجرعتين اللازمتين للتحصين الكامل.