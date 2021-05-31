 بركلات الترجيح.. أسوان يقهر المصري ويصعد لنصف نهائي الكأس - بوابة الشروق
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بركلات الترجيح.. أسوان يقهر المصري ويصعد لنصف نهائي الكأس

محمد جلال
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 10:03 م

خطف فريق أسوان بطاقة التاهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدور الربع النهائي بنتيجة 5-4.

ونجح أسوان في العودة للمباراة بعدما كان متأخر بهدفين مقابل لاشئ، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية.

وأحتكمت المباراة لركلات الترجيح وحسم بها بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

وبادر المصري البورسعيدي بالتسجيل في الوقت الأصلي من المباراة عن طريق أحمد الصغيري في الدقيقة 18 وضاعف إسلام صلاح النتيجة في الدقيقة 49.

وبينما ظن الجميع أن المصري حسم التأهل إلا أن إصرار لاعبو أسوان كانت له الكلمة الأخيرة حيث قلص عمر رضا النتيجة في الدقيقة 91، وأحرز أشرف مجدي هدف التعادل في الدقيقة 93، ليعود بأسوان للأشواط الإضافية ومنها لركلات الترجيح.


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