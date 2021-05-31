نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 5ر2% شهريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 5ر2% شهريا.

جاءت نسبة الزيادة أقل من توقعات المحللين التي كانت 1ر4%، بعد نموه في آذار/مارس الماضي بنسبة 7ر1% وفقا للبيانات المعدلة وليس بنسبة 2ر2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نموا بمعدل 4ر15% خلال نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت 13% بعد نموه بمعدل 4ر3% خلال الشهر السابق.

من ناحيتها أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في ضوء هذه البيانات على تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يتزايد.