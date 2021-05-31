نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 5ر2% شهريا

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 5ر2% شهريا.
جاءت نسبة الزيادة أقل من توقعات المحللين التي كانت 1ر4%، بعد نموه في آذار/مارس الماضي بنسبة 7ر1% وفقا للبيانات المعدلة وليس بنسبة 2ر2% وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نموا بمعدل 4ر15% خلال نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت 13% بعد نموه بمعدل 4ر3% خلال الشهر السابق.
من ناحيتها أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في ضوء هذه البيانات على تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يتزايد.