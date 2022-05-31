الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة توقف أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي

وقضى أعضاء الاتحاد الأوروبي ساعات وهم يحاولون حل خلافاتهم بشأن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية، مع المجر كمعارض رئيسي.

وقال ميشيل للصحفيين إن الحل الوسط جاء بعد أسابيع من الجدل حتى تم الاتفاق على أنه سيكون هناك "إعفاء مؤقت للنفط الذي يأتي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي".ولهذا السبب، ستؤثر العقوبات الفورية فقط على النفط الروسي الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر - ثلثا إجمالي الواردات من روسيا.

لكن من الناحية العملية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن نطاق الحظر سيكون أوسع، لأن ألمانيا وبولندا قد تطوعتا بإنهاء وارداتهما من خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام.وقالت فون دير لاين: "المتبقي هو حوالي 10-11 بالمئة ويغطيها جنوب دروزبا ، في إشارة إلى خط الأنابيب الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.وأضافت أن المجلس الأوروبي سيعيد النظر في هذا الإعفاء "في أقرب وقت ممكن".

وتم اقتراح حظر واردات النفط الروسي في البداية من قبل المفوضية الأوروبية، التي تطور القوانين للدول الأعضاء، قبل شهر.

لكن المقاومة، ولا سيما من المجر التي تستورد 65 في المئة من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب، أعاقت الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

كما طالبت دول غير ساحلية أخرى، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك، بمزيد من الوقت بسبب اعتمادها على النفط الروسي. وسعت بلغاريا، التي قطعتها غازبروم بالفعل من الغاز الروسي، إلى الامتناع عن التصويت.

كما أن أزمة ارتفاع التكلفة المعيشية التي يشعر بها الجميع في أنحاء أوروبا لم تساعد أيضاً. لقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، من بين أمور أخرى، إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قد تضر أيضاً باقتصاداتها.