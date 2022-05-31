 اليونيسف: استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية يعني تحطم 13 حلما - بوابة الشروق
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اليونيسف: استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية يعني تحطم 13 حلما

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 9:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 9:26 ص

أكد بيان صادر عن المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، استشهاد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ شهر يناير 2022.

وشددت المسؤولة على أن هذا يعني أن "13 حياة قد قُصِمت باكرا، 13 حُلما قد تحطم"، وأكدت على أن "الطفل هو طفل، ويجب حماية حقوقه من قبل كافة الأطراف."

كما دعت، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة "لا ينبغي مطلقا تعريض الأطفال للأذى أو العنف."

وكررت اليونيسف دعوتها لحماية جميع الأطفال، في جميع الأوقات، وفي كل مكان.

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