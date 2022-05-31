وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

عبد الدايم: المهرجان القومى للسينما أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية





سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة الـ24 من المهرجان القومي للسينما المصرية والتى جاءت تحت عنوان السينما "إبداع لا يتوقف" وترأسها الناقد كمال رمزى وينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

جاء ذلك خلال حفل الختام الذى اقيم على مسرح الاوبرا الكبير بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء لجنتي تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك.

قالت عبد الدايم، إن المهرجان القومي للسينما المصرية يسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير هذا المجال والارتقاء بالذائقة الإبداعية للجمهور ، واضافت انه يمثل أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكدت أن فن السينما كان وسيظل وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع قوي ومتماسك، موجهة الشكر للجان التحكيم وللقائمين على التنظيم ، وقدمت التهنئة للفائزين بالجوائز مشيدة بأعمالهم.

كما كرمت وزيرة الثقافة 4 شخصيات من أهم المبدعين الذين أثروا السينما المصرية وهم اسم المخرج الراحل كامل التلمسانى و تسلمها حفيده كريم خالد عبد القادر التلمساني، والمونتيرة رحمة منتصر استاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما، الفنانة القديرة رجاء حسين والفنان القدير عبد العزيز مخيون.

وفي كلمته، قال الناقد كمال رمزي رئيس المهرجان، كل عام يتجدد اللقاء لنحكي طموحات وانجازات ومساعي المهرجان نحو الارتقاء بقضايا السينما المصرية التي تفاجئني كل يوم بأسماء ابداعية واعدة كالابطال الفائزين بجوائز هذه الدورة الذين نتمنى لهم مواصلة الإبداع والتميز ، وأضاف أن الفائزين قدموا أفلاما جديرة بالاحترام والتقدير، موضحا ان السينما المصرية على مر التاريخ تحظى بمواهب متجددة تثري الحركة الفنية، وتابع أن المهرجان القومي للسينما يمثل بيتا للفن والإبداع واحد أهم المهرجانات التى مازالت تدعم الحركة الفنية.

وأكد أن أحد أدوار المهرجان يتمثل فى دعم وتنمية المواهب الواعدة من خلال وزارة الثقافة ، واوضح أنه يجب ان نتذكر الراحلين الذين اثروا حياتنا من المبدعين واخرهم الفنان سمير صبري الذي ودعنا مؤخرا لنقدم لروحه كل التحية والتقدير لما بذله من فن وابداع، ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الفعاليات.

وجاءت الجوائز كالتالي:

أولا : افلام التحريك

جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج سامي الشرقاوي عن فيلم لما اكبر

جائزة أفضل فيلم تحريك وحصل عليها المخرج محمد غزالة عن فيلم الهرم

ثانيا: الأفلام الروائية القصيرة

جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول للمخرج عمرو السيوفي عن فيلم "لما كان البحر ازرق"

جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج محسن عبد الغني عن فيلم "خط في دائرة"

جائزة افضل فيلم وحصل عليها المخرج باسم التركي عن فيلم "اوهام الغرفة الموصدة"

ثالثا: الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة

جائزة سعد نديم للعمل الأول وحصل عليها المخرج انس صلاح الدين عن فيلم " الترومبون الذي انقذني "

جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة وحصلت عليها المخرجة ناهد نصر عن فيلم "درامز"، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة وحصل عليها المخرج عبد الفتاح زيدان عن فيلم "يُحكى أن "

جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة وحصلت عليها المخرجة ماجي مرجان عن فيلم "من وإلى مير"

جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة وحصل عليها المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم "تمساح النيل"

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جاءت جوائز افضل إنتاج كالتالي..

جائزة الإنتاج الثالثة ذهبت لفيلم للايجار

جائزة الإنتاج الثانية ذهبت لفيلم ابوصدام

جائزة الإنتاج الأولى ذهبت لفيلم العارف

جائزة أحسن صوت حصل عليها الفنان أحمد أبو السعد عن فيلم "العارف"

جائزة الموسيقي حصل عليها الفنان مودي الامام عن فيلم "الإنس والنمس"

جائزة المونتاج حصل عليها الفنان أحمد حافظ عن فيلم "العارف"

جائزة الملابس حصلت عليها الفنانة إيناس عبد الله عن فيلم "الإنس والنمس"

جائزة التصميم الفني حصل عليها الفنان أحمد فايز عن فيلم "موسى"

جائزة التصوير حصل عليها حسين عسر عن فيلم "موسى"

جائزة السيناريو حصل عليها السيناريست إسلام السيد امام عن فيلم "للإيجار"

جائزة الإخراج حصل عليها المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم "العارف"

جائزة افضل اخراج عمل أول حصلت عليها المخرجة نادين خان عن فيلم "ابو صدام"

جائزة أحسن ممثلة دور ثان حصلت عليها الفنانة زينة منصور عن فيلم "ابو صدام" جائزة التمثيل دور ثان رجال حصل عليها الفنان احمد داش عن دوره في فيلم "المحاكمة"

جائزة أحسن ممثلة دور أول وحصلت عليها الفنانة كارمن بصيص عن دورها في فيلم "العارف"

جائزة أحسن ممثل دور أول حصل عليها الفنان محمد ممدوح عن دوره في فيلم "ابو صدام"

كما منحت لجنة التحكيم جوائزها الخاصة لفنانين كبار لقبولهم أدوار صغيرة ادوها بتميز عالي وهم النجمة ليلى علوى، الفنانة القديرة اسعاد يونس وذلك عن دورهن في فيلم ٢٠٠ جنيه ، كما قررت لجنة التحكيم منح ٣ شهادات تقدير لكل من المخرج مازن صلاح عن فيلم واجب محسن، المخرجة حنان راضي عن فيلم وطن الاختيار ، الممثلة هبة عبد الغني عن دورها في فيلم لما كان البحر .

وكان حفل الختام قد بدا بعرض فنى بعنوان (باب الحلم) جسد تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر، وما تذخر به من كنوز فنية واخرجه محمد مرسي ابراهيم، أشعار وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم استعراضات محمد ميزو، جرافيك ومايبنج محمد المأموني ، تصميم إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ محمد طوسون واعقبه فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية .

ضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كل من المخرجة إيناس الدغيدي "رئيساً" وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، مهندس الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، وضمت لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك كانت برئاسة مدير التصوير سعيد الشيمي ، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم ،المنتج حسام علوان.