وزير خارجية روسيا يصل السعودية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية قادما من البحرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، وسيجري مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية، حول آفاق التعاون بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي والأزمة الأوكرانية.

وكان لافروف أنهى اليوم زيارة إلى مملكة البحرين حيث استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان، كما اجتمع مع نظيره عبد اللطيف الزياني، حيث بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.