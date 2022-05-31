رئيس محلية النواب: هناك علاقة بين التطوير المؤسسي وسداد الرسوم

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النظام الحالي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قراره بمواجهة مشكلة كل ملفات البناء والإدارات المحلية، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير ورؤية كبيرة.

وأضاف السجيني، في لقاء ببرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن هناك لجنة عليا مركزية تحدد سياسات خطة التطوير المؤسسي ثم التطبيقات بشكل لا مركزي، منوهًا بأن تم عقد جلسة منذ حوالي خمسة أشهر، لمحاسبة وزير التنمية المحلية بسبب تأخره في عملية التطبيق.

وذكر أن اللواء محمود شعراوي، عرض بنية معلوماتية تجهيزية لفريق العمل الذي سيبدأ العمل في هذا الإطار، مؤكدًا أنه حان الوقت لبدء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي.

ولفت إلى وجود علاقة بين التطوير المؤسسي وسداد الرسوم، موضحًا أن الرسوم التي يدفعها أصحاب المحال غير المرخصة منطقية، فهي تدخل الخزانة العامة لتتحول إلى خدمات وإنفاق عام، وبالتالي بدء التطوير دون اللجوء إلى اقتراض.